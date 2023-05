Oliegigant Aramco boekt kwartaalwinst van 31,9 miljard dollar

Het Saudische bedrijf Aramco, de grootste olieproducent ter wereld, heeft in de eerste drie maanden 31,9 miljard dollar (omgerekend 28,9 miljard euro) winst gemaakt. Een gigantisch bedrag, maar toch bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode vorig jaar door de dalende olieprijs. In dezelfde periode vorig jaar kon Aramco nog profiteren van hogere oliekoersen na de Russische inval in Oekraïne.