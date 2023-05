Opnieuw 328 leerlingen afwezig op school na dodelijke vechtpartij in Zaventem

In de ZAVO-school in Zaventem zijn dinsdag opnieuw 328 leerlingen afwezig. Dat is al een stuk minder dan de 600 van maandag, maar nog altijd opmerkelijk veel. Dat heeft nog steeds te maken met de dodelijke vechtpartij van afgelopen vrijdag.

Vrijdag na schooltijd brak aan het treinstation van Zaventem een grote vechtpartij uit tussen een dertigtal Brusselse jongeren en een ander groepje jongeren. Eén tiener haalde een samoeraizwaard boven. Twee jongens uit het kleine groepje sloegen op de vlucht en liepen het perron op, achter­nagezeten door een drietal anderen. Net toen de jongeren over het spoor liepen, passeerde een hogesnelheidstrein. Twee van hen werden gegrepen. Eén was op slag dood en de ander verloor een been. Hij zou niet langer in levensgevaar zijn.

Wraakacties

Het hele weekend lang doken op sociale media berichten op over mogelijke wraakacties maandag. Daarom was de politie massaal aanwezig aan de ZAVO-school in Zaventem. Toen waren 600 leerlingen afwezig.

Vandaag is de politie er nog steeds en zijn er 328 leerlingen afwezig. Belangrijk om daaraan toe te voegen is dat maandag 1.400 leerlingen op school hadden moeten zijn, omdat de derde graad dan afstandsonderwijs had. Dinsdag is dat niet het geval, dus hadden er 2.019 moeten zijn. Kijken we alleen naar de eerste en tweede graad, dan waren maandag 436 leerlingen afwezig en dinsdag 236. Dat zegt directeur Kurt Gommers. In de derde graad gaat het dus om 92 afwezige leerlingen.

Dat wil dus zeggen dat een zesde van het leerlingencontingent dinsdag zich nog steeds niet veilig voelt na het dodelijke incident in het station vrijdag en de daaropvolgende berichten over wraakacties.