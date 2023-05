Zien we José Mourinho volgend seizoen als trainer langs de zijlijn bij PSG? De Portugees is in beeld bij de Franse kampioen

Hij is momenteel nog aan de slag bij AS Roma, maar kiest Mourinho voor een nieuw avontuur in Frankrijk? Als het van Luis Campos afhangt, dan zien we de Portugees volgend seizoen de club uit Parijs leiden. De sportadviseur van de Franse topclub is ervan overtuigd dat de tweevoudig Champions League-winnaar (Porto 2004 en Inter Milan 2010) de meest geschikte kandidaat is om PSG volgend seizoen Europese glorie te bezorgen.

Voor de club uit Parijs is het al een moeizaam seizoen geweest. Op sportief vlak zijn de resultaten tegengevallen, met een uitschakeling in de Champions League en de Franse beker. In de competitie lijkt de club wel op weg naar een vierde titel in vijf jaar, maar dat is voor de rijke Qatarese bazen van PSG al lang niet meer voldoende. Met spelers zoals Neymar, Messi en Mbappé moet de beker met de grote oren gewonnen worden.

Lionel Messi baalt na de uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München. — © REUTERS

De entourage van Mourinho ontkent elk direct contact tussen de Portugees en Luis Campos, maar het is geen geheim dat de coach van AS Roma een nieuwe uitdaging zoekt. Vorig jaar won hij de Conference League met de Romeinse club en dit seizoen is hij nog actief in de Europa League. Met de middelen waarover Roma beschikt, weet The Special One dat hij niet veel beter meer kan doen.

Mourinho voldoet zeker aan de criteria van het trainersprofiel dat de Franse topclub zoekt: een topmanager met veel ervaring die al veel prijzen gewonnen heeft. Toch zal het ook uitkijken zijn naar de relatie met de spelers. Ondertussen kennen we allemaal het vurige karakter van de Portugees. Zal dat niet op langere termijn botsen met topspelers zoals Mbappé en Neymar?