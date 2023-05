Seriemoordenaar Freddy Horion mist perspectief op vrijlating, oordeelt Mensenrechtenhof

De Belgische seriemoordenaar Freddy Horion, die al 44 jaar in de cel zit, mist perspectief op vrijlating. Dat hekelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dinsdag in een arrest. Concreet gaat het om een schending van Artikel 3, dat een verbod oplegt op onmenselijke of vernederende behandeling.

Horion werd in 1980 ter dood veroordeeld, wat werd omgezet in levenslang, voor de roofmoord in 1979 op een autohandelaar in Sint-Amandsberg bij Gent en vier van diens naaste familieleden. Hij bleek ook de dader van een eerdere moord. Sinds het begin van de jaren negentig heeft de zesvoudige moordenaar jaarlijks aanvragen ingediend voor een voorwaardelijke invrijheidstelling, telkens zonder resultaat. Ook een aanvraag om onder elektronisch toezicht te worden geplaatst, werd telkens verworpen.

Volgens het Mensenrechtenhof mist Horion perspectief op vrijlating. Het Hof wijst erop dat psychiatrische experten al in 2018 stelden dat Horion in aanmerking komt om te worden vrijgelaten, en in een forensisch psychiatrisch centrum zou moeten worden opgenomen als overgangsfase naar een mogelijke vrijlating. Maar in de praktijk blijkt dat niet mogelijk omdat dergelijke centra enkel geïnterneerden opnemen. Bijgevolg is er geen realistisch perspectief op vrijlating, wat een schending is van Artikel 3, klinkt het.

Ontsnappingspoging

Horion (75) belandde al in 1979 in de cel na een overval die het land schokte. Op 23 juni 1979 vielen hij en zijn kompaan Roland Feneulle - die intussen al overleden is - de woning van autohandelaar Roland Steyaert in Sint-Amandsberg binnen. Steyaert had Horion ontslagen wegens verduistering van een Mercedes-Benz. De twee schieten de garagist, zijn vrouw, twee dochters en de verloofde van een dochter dood. De buit bedroeg amper 4.000 Belgische frank en een handvol juwelen. Begin februari 1979 had Horion al winkeluitbaatster Helena Lichatschevsky uit Gent in koelen bloede doodgeschoten. Toen kocht hij eerst een jeansbroek, om daarna de inhoud van de kassa mee te nemen. De publieke opinie is zwaar geschokt door de moorden van Horion. Hoewel de doodstraf al vele decennia niet meer wordt uitgevoerd in België, veroordeelt het Gentse hof van assisen hem in 1980 toch tot de doodstraf wegens zesvoudige roofmoord. Dat wordt later omgezet in een levenslange gevangenisstraf, die hij nog steeds uitzit. Horion probeerde vier keer uit zijn cel te ontsnappen. In 1982 duikt hij na een ontsnapping anderhalve maand onder in Nederland, maar wordt daar betrapt bij een inbraak en terug uitgeleverd aan België.

Horion is een van de beruchtste gevangenen van het land. Het beeld van de moordenaar met zijn karakteristieke donkere zonnebril zit in ons collectief geheugen. Vandaag is hij ook een van de langszittende gedetineerden van ons land. Hij zit opgesloten in de gevangenis van Hasselt.