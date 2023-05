‘Brutus’ veroordeeld tot 17 jaar cel voor doodslag op Jelle (27), wiens lichaam nooit gevonden werd

Eduard ‘Brutus’ F. is dinsdag in Breda veroordeeld tot 17 jaar cel voor de doodslag op Jelle Leemans uit Rumst. Leemans vertrok in november 2013 naar de buurt van Roosendaal om daar cannabis aan te kopen die hij in ons land zou doorverkopen.

Na een afspraak met de 51-jarige ‘Brutus’ op 21 november 2013 op een parking aan de Rucphense bossen verdween Leemans. Zijn auto werd nadien nog in Merksem gedumpt. Tot op vandaag ontbreekt elk spoor van de toen 27-jarige Rumstenaar. Ondanks verschillende grootschalige zoekacties werd het lichaam van Leemans nooit teruggevonden. De rechtbank in Breda is ervan overtuigd dat Leemans effectief overleden is en dat hij het slachtoffer werd van een gewelddadig overlijden.

Bloedsporen

Volgens de rechtbank is het ook bewezen dat ‘Brutus’ de man is die Jelle Leemans om het leven heeft gebracht en zijn lichaam verborgen heeft. Onder meer DNA-sporen in de auto van Leemans en bloedsporen van Leemans in de auto die door ‘Brutus’ gebruikt werd, worden als bewijs aangehaald. Ook de verklaringen van verschillende mensen uit de (criminele) entourage van ‘Brutus’ worden als ondersteunend bewijs gezien. Het motief was volgens de rechtbank een ripdeal, Leemans had veel geld bij zich om wiet te kopen.

“Verdachte heeft zodanig ernstig geweld gebruikt dat het oogmerk te doden er wel degelijk was”, zegt de rechtbank. Eduard F. wordt dus schuldig bevonden aan doodslag, het verbergen van het lichaam en verboden wapenbezit. “Hij heeft Leemans’ kostbaarste bezit, zijn leven, ontnomen. Hij heeft daarover niet willen verklaren en heeft geen verantwoordelijkheid genomen”, aldus de rechters.

“Hij heeft de familie ernstig en onherstelbaar geraakt. Zij hebben tot op heden geen afscheid kunnen nemen, dat de ouders jaloers zijn op ouders die hun kinderen kunnen begraven heeft de rechtbank diep getroffen. Beklaagde is daar kennelijk ongevoelig voor. Met zijn houding heeft hij de verwerking van het verlies feitelijk onmogelijk gemaakt. Hij heeft zich kennelijk laten leiden door het gemak van het snelle criminele geld.”

Eduard ‘Brutus’ F. werd veroordeeld tot 17 jaar cel. Dat is meer dan de 15 jaar die gevorderd was door het Openbaar Ministerie.

