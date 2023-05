Mexico maakt werk van “alternatief voor Panamakanaal”

Mexico wil de uitbouw van een handelsroute tussen de Atlantische en de Stille Oceaan bespoedigen. Het ministerie van Economie heeft de eerste aanbestedingen voor industrieparken langs de 300 kilometer lange spoorlijn in aanbouw uitgeschreven.

De spoorlijn, die via de landengte van Tehuantepec in het zuiden van Mexico beide oceanen zal verbinden, moet een alternatief worden voor het Panamakanaal. De ‘inter-oceanische corridor’ is een van de grootste projecten van president Andrés Manuel López Obrador. Tijdens een ontmoeting met potentiële investeerders en kamers van koophandel lanceerde de regering de aanbestedingen voor zes van de tien geplande industrieparken.

Volgens het persbureau Reuters zou de spoorlijn zelf dit jaar klaar moeten zijn.

Sinds midden de jaren 1990 hebben veel ondernemingen zich in Mexico gevestigd, omdat ze van daaruit zonder douaneheffingen naar de Verenigde Staten kunnen uitvoeren. Ook bijvoorbeeld de autobouwers Volkswagen en BMW hebben fabrieken in Mexico. Maar de meeste fabrieken liggen in het noorden en het centrum van het land. De regering wil met de spoorlijn ook het armere zuiden ontsluiten voor industrie, al stuiten die plannen ook op weerstand van de bewoners, die vrezen voor negatieve gevolgen voor hun lokale gemeenschappen.