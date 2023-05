Aantal ziektebriefjes bij Delhaize neemt af

Bij retailer Delhaize zijn er sinds de aankondiging op 7 maart van de plannen om de 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen “iets meer” ziektebriefjes ingediend door het personeel. Sinds enkele dagen tot een week is dat aantal ziektebriefjes wel aan het afnemen. Dat zegt de woordvoerder van het bedrijf nu Sudpresse dinsdag schrijft dat in sommige winkels er heel wat meer ziekteverzuim is.