Kenny Engels blikt gematigd tevreden terug op seizoen van Zulte Waregem: “Om die stap naar Play-Off 1 te zetten, moet er in elke linie kwaliteit bijkomen”

In de laatste twee thuismatchen van het seizoen stond Essevee liefst negen keer aan het kanon. Na de 5-0 tegen Woluwe volgde zaterdag een 4-2 tegen Aalst. “We bewijzen zo heel laat op het seizoen dat we wel degelijk veel kansen kunnen creëren en er tegelijk efficiënt mee kunnen omgaan”, opent Kenny Engels. “Vraag me niet hoe het komt, want we spelen in dezelfde veldbezetting als de voorbije maanden. In elk geval is de manier waarop we ons bij een 0-2-achterstand tegen Aalst terug in de match knokten een mooie afsluiter van het seizoen. Op een overtuigende manier Play-Off 2 winnen was de doelstelling, en daar zijn we met glans in geslaagd. Wel moeten we niet onder stoelen of banken steken dat het mentaal lastig was om voor het tweede opeenvolgende seizoen naast Play-Off 1 te grijpen. Dat het dit keer op één luttel puntje aankwam, heeft toch enkele weken op onze lever gelegen. We wisten dat het een enorme opdracht was om Play-Off 1 te halen, want onze concurrenten zijn ook stuk voor stuk sterker geworden. We waren er heel dichtbij en schopten het ook tot in de halve finale van de beker. Dan mag je gematigd tevreden zijn.”

Kenny Engels zette dit seizoen zijn eerste stappen in het vrouwenvoetbal. “Ik moet toegeven dat het in de beginfase ook voor mij zoeken was. Vooral omdat ik de kwaliteiten van elke speelster nog moest leren kennen. Wel was het voor mij duidelijk wat ik wilde brengen en waar ik met de ploeg naartoe wilde. Doorheen het seizoen zijn we erin geslaagd om iedereen naar zijn kwaliteiten uit te spelen. Tegen de op papier minder ploegen lieten we zo goed als geen steken vallen, voor mij een duidelijk progressiepunt ten opzicht van vorig jaar. Wel moeten we tegen onze concurrenten voor Play-Off 1 nog sterker voor de dag komen, zowel voetbaltechnisch als naar efficiëntie toe. Dat betekent dat er naar volgend seizoen toe in elke linie nog kwaliteit zal moeten bijkomen.”

Jong geweld

Het huiswerk bij Essevee is nog niet volledig af, concrete transfers worden eerstdaags aangekondigd. “We zijn er in geslaagd om het geraamte van de ploeg samen te houden en dat is voor mij cruciaal”, besluit Kenny Engels. “Ook verwelkomen we enkele jonge gezichten in onze kern. Amelie Depraetere en Laure Matton zetten de stap van onze beloftenploeg, Lili Callens komt over van Famkes WDM en Finka Carsau (Zele) vervoegt ons keeperstrio. Wat jong geweld houdt iedereen scherp (lacht).”