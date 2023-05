Oekraïense onderminister van Defensie: “Russen zullen panikeren wanneer tegenoffensief begint”

Wanneer het Oekraïense tegenoffensief begint, wil hij niet zeggen. Maar dat het Rusland zal verrassen en zal verslaan wél. De Oekraïense onderminister van Defensie, Volodimir Havrilov, heeft in een interview met The independent duidelijk gemaakt dat hij er goede hoop op heeft dat de oorlog gunstig zal uitdraaien voor zijn land.

“Heel binnenkort”, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski vorige week nog toen hij gevraagd werd naar het begin van dat tegenoffensief. In het interview met The independent gaf Volodimir Havrilov daar geen concreter antwoord op. Maar wat de Oekraïense onderminister van Defensie wel deed, was benadrukken dat hij er veel vertrouwen in heeft.

“Waar en wanneer doen er niet toe”, zegt Havrilov. “Maar wanneer het gebeurt, zal Rusland panikeren. Je zal heel veel paniek zien. Ze begrijpen nog altijd niet dat hun propaganda een vals beeld geeft van wat er echt gebeurt op het slagveld. Deze oorlog zal op de grond gewonnen worden, niet op tv of op het internet.”

Instorten

Hij heeft het dan onder meer over het aantal gesneuvelde soldaten aan Russische zijde. Volgens hem 200.000, volgens Moskou 20.000. “Maar je kan je mensen niet jarenlang bedotten. Zeker niet als ze het verschil beginnen te zien. Ook zij zien die doden en gewonden, en families die de man des huizes verloren zijn. Je kan de dood van je zoon, je man of je broer niet verbergen. Zij (Moskou, nvdr) zullen daar de gevolgen van dragen.”

Het zou Havrilov niet verbazen, zo zegt hij nog, “dat we deze of volgende maand iets zullen zien dat bijdraagt tot de onmiddellijke instorting van de Russische strategie, hun leger of hun economie.”

Lente

Havrilov is wel vaker de man van de optimistische kijk op de oorlog. Zo zei hij in november 2022 no dat de oorlog voorbij zou zijn - gewonnen door Oekraïne - voor de lente van 2023. Dat had hij gezegd in een interview met Sky news.