Krantenwinkels willen schadevergoeding voor onregelmatigheden bij Bpost

De krantenwinkels willen een schadevergoeding nu is gebleken dat er onregelmatigheden waren bij de toekenning van de concessie voor de bedeling van kranten en tijdschriften aan postbedrijf bpost. Sectorfederatie Perstablo werkt aan een juridisch dossier, zo laat ze dinsdag weten.

Bpost, waarvan de meerderheid in handen van de Belgische staat is, zou illegale afspraken hebben gemaakt om de concessie voor de bedeling van kranten en tijdschriften binnen te halen. Een interne audit leidde in december al tot het ontslag van onder anderen CEO Dirk Tirez.

Perstablo zegt de onthullingen rond het postbedrijf “met argusogen” te volgen. De sectorfederatie ziet de staatssubsidies voor de krantenbedeling al jaren als “oneerlijke concurrentie” die de krantenwinkels “economisch benadeelt”.

“Door de contractafspraken tussen bpost en de uitgevers, en de verkregen subsidies voor de krantenbedeling, vond er een enorme aardverschuiving plaats in de sector van de perswinkels. Waar zij voordien zelf instonden voor de bedeling van de kranten aan huis zagen zij hun verkoop door deze subsidies kelderen”, zegt Perstablo. “Met honderden faillissementen tot gevolg.”

Nu wanpraktijken bij de concessie aan het licht zijn gekomen, bekijkt de beroepsfederatie of ze een financiële compensatie kan eisen. “Over de aard van die compensatie kan er momenteel nog niets gezegd worden. Er wordt onderzocht hoe groot de financiële schade juist is”, luidt het.