Meer dan 400 doden en honderden vermisten na overstromingen in Oost-Congo

Nog honderden mensen zijn vermist in het oosten van de Democratische Republiek Congo na overvloedige regenval, aardverschuivingen en overstromingen. Een regeringswoordvoerder schatte dinsdag dat al 401 personen waren overleden en minstens 267 mensen nog vermist waren na de aardverschuivingen van vorige week in de regio Kalehe in de provincie Zuid-Kivu.

In de naburige provincie Noord-Kivu heeft zich maandag een aardverschuiving voorgedaan in een mijn, waardoor meer dan 100 mijnwerkers bedolven raakten. Een woordvoerder van de mijnwerkers zei dinsdag dat ongeveer 30 mensen bij het ongeluk zijn omgekomen.

Ondertussen heeft hulporganisatie Artsen zonder Grenzen een noodhulpteam naar Kalehe gestuurd. “Sommige dorpen zijn volledig weggevaagd door de overstromingen”, zei de noodhulpcoördinator Ulrich Crepin Namfeibona in een dinsdag gepubliceerde verklaring. “Het water heeft huizen, land en vee weggespoeld.” Het aantal slachtoffers was ook zo hoog omdat het ongeluk plaatsvond op een marktdag met dubbel zoveel aanwezigen dan normaal.

De hulpoperatie wordt gehinderd door de onbegaanbaarheid van veel wegen in het rampgebied, waaronder de verbindingsweg tussen Bukavu en Goma. Bijna veertig zwaargewonden zijn naar verluidt met boten gered. Door de slechte hygiënische omstandigheden dreigt de verspreiding van ziekten in de regio.

Volgens hulporganisatie Diakonie Katastrophenhilfe schatten hulporganisaties dat in totaal ongeveer 100.000 mensen in de regio getroffen zijn. De plaatselijke autoriteiten hebben om hulp gevraagd, zegt Gilbert Masumbuko van Diakonie Katastrophenhilfe.

In de Kivu-provincies in Oost-Congo wordt al jaren gevochten tussen verschillende gewapende milities en regeringseenheden. Veel mensen leven als binnenlandse ontheemden in tijdelijke kampen. Alleen al in de regio Kalehe zouden ongeveer 100.000 mensen op de vlucht zijn.