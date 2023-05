Thibaut Courtois, Axel Witsel en Romelu Lukaku over tegenvallend WK met Rode Duivels: “Als iedereen tegen u is, kan je geen wereldkampioen worden”

Met ‘One for All’ pakt Prime Video uit met een documentaireserie waarin drie prominente Rode Duivels worden gevolgd: Thibaut Courtois, Axel Witsel en Romelu Lukaku. Er wordt vooral gezocht naar de oorzaak van het mindere presteren op het WK voetbal in Qatar.

Voor het eerst kregen documentairemakers zes maanden lang de toestemming om drie prominente Rode Duivels achter de schermen te volgen. Ze blikken terug op de prestaties op het WK 2022, hun relaties met teamgenoten en het management, en hun persoonlijke leven. Ook de wrijvingen tussen bepaalde sleutelspelers zijn geen taboe voor het illustere drietal.

“Deze documentaire geeft supporters voor het eerst mijn open en eerlijke mening over de Rode Duivels en wat naar mijn idee onze prestaties in Qatar echt heeft bepaald”, aldus Romelu Lukaku. “Tussen Thibaut, Axel en mijzelf zullen fans van alle leeftijden veel beter begrijpen hoe het voetbal is in wedstrijden waar het om draait, maar ook wie we zijn buiten het veld.”

“Ik ben heel blij dat ik mijn verhaal en ervaringen kan delen over wat we samen hebben meegemaakt voor en tijdens het toernooi”, aldus Axel Witsel.

Opvallende uitspraak van Lukaku in de trailer: “Als iedereen tegen u is, kan je geen wereldkampioen worden.”