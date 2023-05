Atalanta moet deel van tribune sluiten na racistische beledigingen van supporters

De Italiaanse voetballiga verplicht Atalanta Bergamo in een volgende wedstrijd een tribune van zijn stadion te sluiten. De club wordt gestraft voor racistische beledigingen die supporters zondag naar het hoofd slingerden van Juventus-aanvaller Dusan Vlahovic.

De 23-jarige Serviër was in het slot van de wedstrijd meerdere keren het mikpunt van de thuisaanhang. Volgens een rapport van de disciplinaire commissie maakte zowat “80 procent van de 9.000 aanwezigen” in de Curva Nord van het Gewiss Stadium zich schuldig aan wangedrag. Zij bleven de voetballer viseren ondanks herhaaldelijke tussenkomsten van spelers van Atalanta en “afkeurend gefluit van de rest van het publiek”, stelt het rapport.

Vlahovic was zelf woedend maar haalde zijn gram door diep in blessuretijd met een knap schot de 0-2 eindstand vast te leggen.

Na afloop had de trainer van Atalanta, Gian Piero Gasperini, het over een “gebrek aan opvoeding” maar weigerde hij het incident “racisme” te noemen.

In Italië zijn racistische incidenten met supporters schering en inslag. Zo werd begin vorige maand Rode Duivel en Inter-spits Romelu Lukaku geviseerd door de aanhang van Juventus in een Italiaanse bekermatch.