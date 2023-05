Tiktok bespioneerde kritische Britse journaliste via account van haar kat: “Ik ben nu enorm voorzichtig”

Cristina Criddle is technologiejournaliste bij de krant Financial Times en heeft al vaker kritische artikelen over Tiktok geschreven, onder meer over de privacy en bedrijfscultuur van het platform. Hiervoor sprak ze ook anonieme bronnen binnen het bedrijf. Om te achterhalen wie dit waren, bespioneerde Tiktok het account van de kat van Criddle. Om zeker te weten dat het account van de journaliste was, hebben ze bijzonder veel moeite gedaan, want de naam en het beroep van Criddle stonden niet op het account.

Twee Amerikaanse en twee Chinese medewerkers bespioneerden niet alleen Criddle, maar ook hun eigen collega’s. Ze hielden het IP-adres van de journaliste bij, waardoor ze konden zien waar de journaliste was. Dit vergeleken ze met IP-adressen van hun collega’s, zodat ze konden zien wie in de buurt van Criddle was en met haar kon spreken. De journaliste weet niet hoe lang of hoe vaak dit gebeurde.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Aparte telefoon

De journaliste kwam hier pas achter toen Tiktok haar net voor kerst belde om dit mee te delen. Het nieuws zorgde voor veel onrust. “Ik was bij mijn familie met mijn tienerzus en tienernichtjes, die allemaal veel Tiktok gebruiken. Ze vroegen allemaal of ze zich zorgen moesten maken”, zegt Criddle. “En als mijn locatie constant bijgehouden werd, is dat niet alleen als ik werk, maar ook als ik met vrienden of op vakantie ben.”

De journaliste gebruikt de app nu nog wel voor haar werk, maar heeft hem geïnstalleerd op een aparte telefoon die altijd op haar werk is. “Ik ben nu enorm voorzichtig”, zegt Criddle. “Ik moet er zeker van zijn dat ik via mijn apparaten niet gevolgd word.”

Tiktok is de afgelopen maanden al omstreden. Meerdere overheden, waaronder het Vlaamse Parlement hebben het Chinese socialemediaplatform verboden op telefoons en computers van ambtenaren. Ze zijn namelijk bang voor datadiefstal en spionage door China. Tiktok heeft dit altijd ontkent. Bytedance, het moederbedrijf van Tiktok heeft het ditmaal wel bevestigd en zijn excuses aangeboden. “Dit is een duidelijke schending van ons beleid en we zijn toegewijd om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt.”

