Antwerps bedrijf wil nog dit jaar 200 “ultrasnelle laadstations” openen in België

Het Antwerpse bedrijf Sparki heeft dinsdag in Deinze zijn eerste “ultrasnelle laadstation” voor elektrische wagens geopend. Nog dit jaar wil het bedrijf tweehonderd dergelijke stations hebben in België, waar automobilisten “tot 100 kilometer kunnen bijladen in amper 5 minuten”. De federale overheid investeert in het bedrijf.

Sparki wil naar eigen zeggen in minder dan drie jaar tijd “het grootste en snelste netwerk van ultrasnelle laadstations in België bouwen”. Snelladen begint bij een vermogen vanaf 50 kilowatt, maar het bedrijf belooft minstens zes keer meer vermogen. “Vanaf 15 à 20 minuten kan tot 80 procent van de batterij van een elektrische wagen worden opgeladen, afhankelijk van de laadcapaciteit van de wagen”, stelt het bedrijf.

Voor nieuwe stations mikt het bedrijf op drukke locaties, zoals invalswegen naar steden, populaire tankstations en parkeerplaatsen van winkelketens. Het legt zich ook enkel toe op België.

Premier Alexander De Croo en minister van Financiën Peter Van Peteghem waren naar Deinze afgezakt voor de opening van het eerste laadstation van Sparki. Hun aanwezigheid is te verklaren doordat de federale overheid in het bedrijf heeft geïnvesteerd, via haar participatie- en investeringsmaatschappij SFPIM. Zij heeft volgens haar website een belang van 49,37 procent in Sparki.

“De regering heeft een heel pakket aan maatregelen en fiscale stimulansen geïntroduceerd dat elektrisch rijden voordeliger maakt, maar dan moet het laadnetwerk wel volgen”, zo zei De Croo. “Als overheid investeren we daarom via SFPIM in Belgische bedrijven zoals Sparki die de duurzame omslag versterken door een breed netwerk aan laadpalen ter beschikking te stellen”, voegde Van Peteghem toe.