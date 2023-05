VN: “Elke week tien mensen geëxecuteerd in Iran”

Volgens de Verenigde Naties zijn dit jaar in Iran al minstens 209 mensen geëxecuteerd. Dat komt neer op tien mensen per week, meldt Volker Türk, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. Het exacte aantal ligt waarschijnlijk nog hoger, maar is moeilijk vast te stellen omdat de autoriteiten weinig transparant zijn. Zaterdag werd nog een Iraniër met een Zweeds paspoort geëxecuteerd.

“Sinds het begin van het jaar zijn in Iran elke week gemiddeld meer dan tien mensen geëxecuteerd, waardoor Iran een van de landen met het hoogste aantal executies wereldwijd is”, aldus Türk in een verklaring. Vorig jaar zijn in het land minstens 580 mensen geëxecuteerd en Iran lijkt op weg te zijn naar een gelijkaardig aantal in 2023.

“Dit is een gruwelijk record, vooral omdat er wereldwijd een groeiende consensus bestaat voor de afschaffing van de doodstraf”, zei Türk. Hij roept de Iraanse autoriteiten op de executies op te schorten en te werken aan de afschaffing van de doodstraf.

Onder de slachtoffers zijn vooral mensen die veroordeeld zijn voor drugsdelicten en het valt op dat er een onevenredig groot aantal leden van minderheden bijzitten.

Maandag werden nog twee mannen opgehangen op beschuldiging van blasfemie. Het Iraanse gerecht verweet de twee mannen, Jusuf Mehrdad en Sadrollah Faseri Sare, dat ze onder meer in chatgroepen beledigingen hadden geuit tegen de islam en de profeet. Ook hadden de twee contact met antireligieuze netwerken.

Zaterdag werd dan weer de Iraans-Zweedse dissident Habib Chaab geëxecuteerd. Hij was ter dood veroordeeld voor “terrorisme”. Iran beschuldigde de man ervan de leider te zijn van een Arabische separatistische groep in het westen van het land.