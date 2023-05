Koppel eist 177.000 euro nadat buurman hagen kapot spuit: “Hij spuwt naar ons en steekt zijn middenvinger op”

In Zolder eist een koppel van hun overbuur een schadevergoeding van 177.000 euro voor het vernielen van hun taxushaag en rhododendrons. Dinsdag stonden ze weer tegenover elkaar in de Hasseltse rechtbank. “Hij spuwt naar ons en steekt zijn middenvinger op”, klinkt het bij de gedupeerden.

“Op 26 mei is het burendag, maar dat gaan mijn cliënten niet vieren”, sprak advocaat Tom Van Overbeke namens de gedupeerden. “Geluk is lieve buren hebben”, counterde confrater Erik Schellingen, die het opneemt voor de 59-jarige Zolderse beschuldigde. Zij vertelde in de rechtbank waarom ze in onmin leeft met haar buren.

“Ik heb het proberen uit te praten, maar dan loopt hij weg. Ik woon daar al langer en heb hem niet gekozen als buur. Waarom blaast hij constant zijn vuil naar mijn tuin? Als hij zijn haag scheert, blijft afval achter in de gracht waardoor er al twee keer water in mijn kelder stond. Waarom filmt hij mij al tien jaar dag en nacht?” En zo ging het een tijdje door.

Giftige stoffen

Tot een procedure voor het vredegerecht kwam het niet. Wel tot een klacht met burgerlijke partijstelling van de buren, nadat hun twee meter hoge en dichtgegroeide taxushaag eraan had moeten geloven. Ook was er op een plek een ‘Z’ ingespoten. Volgens onderzoek van de UGent zat er een vijftiental giftige stoffen in de bodem. (Lees verder onder de foto)

© DD

“We wisten niet wie erachter zat tot we onze overbuur rare dingen zagen doen. Hij slipte opzettelijk op onze geharkte dolomiet, zette tijdens een tuinfeest zijn bladblazer in onze richting tot de benzine op was, hij is een keer uitgevlogen, hij spuwt naar ons, steekt zijn middenvinger op … Waarom? Ik zou het niet weten. Mogelijk is hij iemand die buren moeilijk kan verdragen. Hij wil dat ik reageer, maar dat kan enkel verbaal en administratief”, sprak het slachtoffer.

Kinderachtig

De trotse haagbezitters plaatsten in juli 2021 een camera. Op de beelden was te zien hoe de man bleef terugkeren naar de haag. “De vaststellingen volgden elkaar snel op. Op 11 juli 2021 stopte hij rond middernacht met zijn bestelwagen en kon je de lans van een drukspuit zien. Enkele dagen later opnieuw. Telkens stopte hij langs de taxus en is uit het open raam een lans te zien. De beschuldigde reed zelfs om 4 u ’s nachts met zijn bestelwagen rond de haag”, aldus Tom Van Overbeke.

“Mijn cliënten zijn hun privacy kwijt. Er gebeuren ook kinderachtige dingen: de beschuldigde laat zijn broek zakken naar de camera, die er slechts enkele en geen tien jaar hangt, om zijn geslachtsdeel te tonen. Ook de belaging is voor mij bewezen. De bladblazer, het dolomiet vernielen en zijn tuinafval bij mijn cliënt kieperen is pestgedrag.” (Lees verder onder de foto)

© DD

Schadevergoeding

Van Overbeke hekelde dat de privacy van zijn cliënten verstoord was. “Ze moeten inboeten op hun levenskwaliteit. Bovendien is als gevolg van deze procedure de jachtvergunning van mijn klant ingetrokken.” De advocaat haalde twee offertes boven voor een nieuwe haag met bijna 300 planten met taxus van 2 meter hoog. Goed voor een prijskaartje van 177.000 euro. (Lees verder onder de foto)

© DD

Vermeerderd met de morele schadevergoeding loopt de rekening op tot net geen 200.000 euro. “Iedereen zou dat hersteld willen zien. Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten.” De procureur achtte de vernieling en de belaging bewezen. Ze vroeg om de opschorting van straf, maar stelde zich vragen bij het gebrek aan schuldbesef.

“Raken uit rancune”

Advocaat van de slachtoffers Erik Schellingen stelde dat de buren de betichte willen raken uit rancune. “De waarheid ligt ergens in het midden. De buren – eigenaars van de haag – denken dat alles toegelaten is. En waarom zou mijn cliënt om 4 uur ’s nachts zijn woning niet mogen verlaten? Hij moet dat toch niet uitleggen? Dat zijn hun zaken niet.” Schellingen haalde de camerawetgeving boven. “De camera is onwettelijk geplaatst. De zogenaamde bewijselementen zijn onwettig verkregen. Zijn er eigenlijk getuigen? De politie heeft zelfs een observatie gedaan en niets opgemerkt.” (Lees verder onder de foto)

© DD

“Ook zijn de schadelijke stoffen niet bij mijn cliënt aangetroffen tijdens een huiszoeking. Is het duidelijk te zien dat hij iets spuit tegen de haag of er een ‘Z’ in aanbrengt?” Schellingen had het over een hallucinante vordering. “Wij hebben ook een offerte gevraagd: 9.500 euro oordeelde onze tuinarchitect om de schade te vergoeden. Maar wij vragen de vrijspraak voor de belaging en de vernieling waardoor de schadevergoeding niet van toepassing is.”

“De offertes liggen wel ver uit elkaar. Hoe moet ik dat beoordelen? Ik ben geen tuinarchitect”, vroeg de rechter zich tot slot af. Vonnis op 6 juni.