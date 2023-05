Australische juwelier zet overval van bijna 3 miljoen dollar in scène om verzekering op te lichten

De 65-jarige Michel Elias Germani uit Sydney werd maandag opgepakt omdat hij had geprobeerd voor meer dan 2,8 miljoen dollar aan verzekeringsfraude te plegen. Germani baat een bekende juwelierswinkel uit in de Australische stad en zou volgens de website van de juwelier in het verleden al ontwerpen gemaakt hebben voor onder meer de koninklijke familie in Saoedi-Arabië, Elizabeth Taylor en prinses Diana. Volgens de politie zou Germani eerder dit jaar een gewapende overval op zijn winkel op poten gezet hebben om zo de reusachtige som van de verzekering te innen.

De politie beweert dat de juwelier in eerste instantie aan hen vertelde dat hij en een personeelslid bedreigd waren geweest door twee mannen die zich voordeden als klanten. Eén van de overvallers zou een mes op zak gehad hebben, terwijl de andere de kluis wilde openen. Daarop zouden ze de handen en voeten van Germani en zijn medewerkster vastgebonden hebben en de zaak verlaten hebben met grote hoeveelheden juwelen.

Die twee overvallers konden afgelopen maand gearresteerd worden. Het ging om een 37-jarige en een 57-jarige man. Maar onlangs kwam de politie tot de conclusie dat er iets niet klopte aan het verhaal. Dinsdag verklaarde de agenten aan de pers dat ze ervan uit gingen dat het opgezet spel was. “Ik kan aangeven dat er voldoende bewijs is dat de winkeleigenaar betrokken is bij het aansturen van de twee mannen om die overval op zijn winkel te plegen,” zei Joe Doueihi van de politie aan ABCNews. Het is nog niet duidelijk of de drie mannen al een directe relatie hadden voor de overval.

De medewerkster die op de bewuste dag in januari in de winkel was, zou niet op de hoogte geweest zijn dat het opgezet spel was en zou “getraumatiseerd” zijn door de feiten. “Ze was enkel een onschuldige tussenpersoon en het slachtoffer van wat zij dacht dat een overval was.”

Verwacht wordt dat er nog meerdere arrestaties zullen verricht worden in deze zaak. Het is voorlopig afwachten tot Germani, binnen enkele dagen, voor de rechtbank moet verschijnen.

