’Pedopater’ Luk D. riskeert 40 maanden cel voor verkrachting van twee jongens: “In Afrika woonde hij doodleuk naast een school met 1.500 kinderen”

Gewezen pater Luk D. (53) stond dinsdag terecht voor de verkrachting van twee minderjarige jongens. Zo kwam de ‘pedopater’ eindelijk voor de rechtbank na een spraakmakende reportage van CNN in 2019. De Amerikaanse zender bracht in beeld hoe de pater zich vergreep aan een kind in de Centraal-Afrikaanse Republiek, ondanks een eerdere veroordeling in België. Tijdens het gerechtelijk onderzoek kwam nog een geval van verkrachting in ons land aan het licht.

Met een net hemd en keurig kapsel kwam Luk D. de rechtbank inwandelen. Niemand zou het hem geven, maar de man staat terecht voor verkrachting van twee minderjarige jongens en kinderporno. De feiten die dinsdag in de rechtbank behandeld werden, staan nog niet vast. Het staat wel vast dat Luk D. sinds 2012 een veroordeeld verkrachter is. Hij gaf toen toe dat hij op het Gentse internaat van de Don Bosco-scholen twee minderjarige jongens seksueel had misbruikt. De pater was in 2001 opvoeder in die school. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, volledig uitgesteld.

Naast de celstraf kreeg hij ook een verbod om nog met minderjarigen te werken. Maar daar kwam niets van in huis. “Hij vertrok op missie naar de Centraal-Afrikaanse Republiek”, zegt de procureur furieus. “Hij kreeg toestemming voor een louter administratieve functie, maar kon in Afrika gewoon zijn gang gaan. Hij woonde zelfs doodleuk naast een school met 1.500 kinderen.”

Vaderfiguur

Tijdens de missie zou D. zich nog eens hebben vergrepen aan een minderjarige jongen. Het schandaal rond de ex-geestelijke werd in 2019 zelfs wereldnieuws door een reportage van CNN. De Amerikaanse zender sprak verschillende slachtoffers van D., die een zeer grimmig beeld schilderen van de religieuze man. “Hij kocht kleren voor me en gaf me regelmatig geld. Maar wat hij met me deed, was iets vreselijks”, getuigde de jongen. Toen de reportage aan het licht kwam, moest pater Luk D. onmiddellijk terugkeren naar België. Hij verbleef daarna lang in een klooster in Boortmeerbeek.

Tijdens dat gerechtelijk onderzoek kwamen nieuwe feiten aan het licht. In een internaat in Sint-Pieters-Woluwe zou hij nog een jongen verkracht hebben, nog voor hij naar Afrika vertrok. “Mijn cliënt is aanwezig, maar te geëmotioneerd om het woord te nemen”, zegt de burgerlijke partij. “De beklaagde verkrachte hem ’s nachts aan terwijl hij in bed lag. Exact dezelfde modus operandi als in Gent.”

Luk D. tijdens zijn eerste proces in 2012. — © rr

Het slachtoffer heeft jarenlang de feiten verdrongen. “Pas toen de speurders aan zijn deur kwamen kloppen, deed hij zijn verhaal”, zegt de burgerlijke partij. “De pater koos een heel kwetsbare jongen, die geen liefde kreeg thuis. Getuigen verklaarden dat hij het slachtoffer behandelde als een schoothondje. Toen hij compleet vertrouwen als vaderfiguur had gewonnen, sloeg hij toe.”

Alles voor geld

De pater blijft alles met klem ontkennen. Voor de gedetailleerde getuigenissen van de slachtoffers had hij een simpele uitleg. “Ze zouden volgens de beklaagde betaald zijn om die verhalen te verzinnen”, briest de procureur. “Volgens hem zouden ze alles zeggen voor wat geld. Dat klinkt wel heel zuur van een man die geregeld een centje gaf aan kinderen om hun vertrouwen te winnen.” Op de zitting liet D. het bij het pleidooi van zijn advocaten.

De procureur vordert een gevangenisstraf van 40 maanden, een verbod van 15 jaar om te werken met minderjarigen en een terbeschikkingstelling van 10 jaar. De verdediging vraagt voor bijna alle feiten de vrijspraak. Ze argumenteren dat het onderzoek niet waterdicht genoeg is. Enkel de tenlasteleggingen over kinderporno betwist de verdediging niet.