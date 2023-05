Twintiger kritiek na val of sprong uit raam in Turnhout

In Turnhout is dinsdagochtend een jonge twintiger zwaargewond op straat gevonden na een val of sprong uit een raam aan de De Merodelei. Dat bevestigt de lokale politie. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het UZA in Edegem.

De politie zegt voorlopig niets uit te sluiten over de oorzaak van de val, zelfs niet een duw. De jongeman woonde niet in het gebouw in kwestie, maar wel elders in Turnhout.

Wie vragen heeft rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.