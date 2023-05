DE INSIDER. Deze drie kinderen werden door hun ouders achtergelaten in een station. Enkele foto’s uit België zijn hun laatste hoop

Het is een onwaarschijnlijk verhaal: 39 jaar geleden werden Elvira (2) , Ricard (4) en Ramón (5) achtergelaten in een station in Barcelona. Door alles en iedereen verlaten. Vandaag zoeken ze hun ouders terug. “Wij helpen hen bij die zoektocht”, zegt onze reporter Kim Clemens. “Want een paar foto’s uit Westende zijn hun laatste strohalm.”