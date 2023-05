Franse regering voert strijd tegen fiscale fraude op: “ultrarijken” en multinationals in het vizier

Attal benadrukte de focus op multinationals en internationale fraude. In de krant Le Monde voegde hij eraan toe dat het plan de rechtvaardigheid moet aanreiken die de Fransen vragen. Zo is sprake van strengere sancties. De regering zal de plannen woensdag aan de Franse Raad van State overmaken. De Raad zal bekijken of ze in lijn zijn met de grondwet.

Tegen 2027 moet het aantal controles op de grote vermogens met een kwart omhoog. Voorts is sprake van tweejaarlijkse fiscale controle voor de honderd grootste beursbedrijven. Nu is er geen frequentie van het aantal controles bepaald voor die grote groepen.

Tegen 2027 wil Attal ook 1.500 bijkomende effectieven voor de diensten die fiscale fraude bestrijden. Een nieuwe fiscale inlichtingendienst zal kunnen rekenen op een honderdtal “elite-agenten”. Die dienst moet de grote internationale fraude in het vizier nemen. Die zou methodes als bijvoorbeeld afluisteren en datataps kunnen aanwenden “om informatie te zoeken” in “niet-meewerkende landen en gebieden’“ zoals Panama en de Bahamas.

De Franse staat zou potentieel enkele tot tientallen miljarden euro’s kunnen recupereren door fiscale fraude aan te pakken.