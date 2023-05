Stadsarbeiders ontslagen na racistische video met bijhorende commentaren: “Zo’n personeelsleden hebben geen plek bij ons”

Het filmpje, maar ook de daarbij horende commentaren op Facebook, deden de personeelsleden van de stad Vilvoorde de das om. — © IF

De stad Vilvoorde heeft de twee stadsarbeiders ontslagen die een video met racistische uitspraken op Facebook hadden gezet, inclusief bijhorende commentaren. Dat is het resultaat van een tuchtprocedure. Er loopt ook nog een onderzoek door het parket.

De twee medewerkers filmden tijdens de diensturen een groep moslimfamilies die deelnamen aan het Suikerfeest op 21 april en voorzagen het van racistische commentaar. Dit filmpje werd online gedeeld en lokte op zijn beurt heel wat dreigende en hatelijke reacties uit tegen de moslimgemeenschap.

Op basis van het tuchtonderzoek en na kennisname van het verweer van de betrokken medewerkers besloot het college van burgemeester en schepenen om beide medewerkers met directe ingang te ontslaan.

Centrale waarden

“Vilvoorde is een zeer diverse stad waar geen plaats is voor haatboodschappen en discriminatie jegens bepaalde minderheden of groepen”, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “We bouwen aan een inclusieve samenleving gebaseerd op wederzijds respect.”

“Elke polariserende of discriminerende actie – of het nu ten aanzien van een geloofsgemeenschap, een culturele minderheid of een gender-gerelateerde groep betreft – ondergraaft deze ambitie en dient dan ook ten stelligste worden veroordeeld. Het feit dat het hier twee medewerkers van de stad betreft, van wie verwacht wordt dat ze de centrale waarden van het stadsbestuur respecteren en mee uitdragen, maakt een verdere samenwerking met beide medewerkers onmogelijk.”

Strafrechtelijk staartje

Met deze beslissing wil het schepencollege een duidelijk signaal geven. “Personeelsleden die mensen omwille van religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, culturele achtergrond of herkomst uitsluiten, anders behandelen of beledigen, hebben geen plek binnen stad Vilvoorde”, besluit de burgemeester.

Mogelijk komt er ook een strafrechtelijk staartje aan de affaire. Naast de video zelf kan ook het feit dat in één van de commentaren allusie wordt gemaakt op een bom, door een van de betrokken arbeiders, daarin de doorslag geven.

“Bommetje droppen”

“Geen bommetje, maar een bom”, repliceert hij met een smiley als één van zijn volgers op de video reageert met: “Het is het moment om een bommetje te droppen daar”.

De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) was op basis van de video op eigen initiatief al een onderzoek gestart en had een proces-verbaal opgesteld. Het is nu aan het parket om te bekijken welk gevolg hieraan wordt gegeven. Dat onderzoek loopt nog.