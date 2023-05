AC Milan met de handen in het haar: sterkhouder Rafael Leão hoogst twijfelachtig voor Champions League-clash tegen Inter

De 23-jarige Portugees liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Lazio een verrekking in de adductoren van de rechterdij op en moest al na tien minuten naar de kant gehaald worden. Leao trainde ook dinsdag nog apart en lijkt dus hoogst onzeker voor de Milanese derby. Als hij de aftrap niet haalt, wordt hij in de basiself waarschijnlijk vervangen door onze landgenoot Alexis Saelemaekers, die hem ook zaterdag tegen Lazio mocht aflossen en een meer dan degelijke wedstrijd afleverde.

De Portugees was dit seizoen met dertien goals en dertien assists (in alle competities ) opnieuw erg belangrijk voor de Rossoneri. In de kwartfinales scoorde hij nog beide Milanese treffers tegen Napoli, dat uitgeschakeld werd maar intussen met de Scudetto aan de haal ging. Vorig seizoen had de winger dan weer een groot aandeel in de titel. Hij werd toen beloond met de prijs van Speler van het Jaar. Er wordt dan ook alles aan gedaan om hem klaar te stomen. “Daarom hakken we pas woensdagvoormiddag de knoop door”, bekende Milan-coach Stefano Pioli dinsdag tijdens het persmoment. “Alleen als hij zich goed voelt en er klaar voor is, neem ik hem in de selectie op. Elke coach wil natuurlijk zijn best mogelijke ploeg opstellen. Rafa heeft iets unieks, maar we hebben spelers met andere kwaliteiten in onze selectie.”

© AP

Belgen als invallers?

Voor de zomerse recordaankoop Charles De Ketelaere en Divock Origi zal een invalbeurt het hoogst haalbare zijn, Aster Vranckx zit niet in de Europese selectie van Milan. Bij Inter ligt Romelu Lukaku in balans met Edin Dzeko voor de plaats naast Lautaro Martinez in de spits. Dzeko kreeg afgelopen weekend rust in het met 0-2 gewonnen duel bij AS Roma, waarin Lukaku het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, en lijkt zo de voorkeur te krijgen van coach Simone Inzaghi.