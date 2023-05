Lies en Rob ontsnappen aan dood na schipbreuk op Rode Zee: “Het waren de langste minuten van ons leven”

Antwerpen

Een reddingsvlot dat niet vanzelf opblaast en dat wegdrijft. Passagiers op het benedendek die slechts op het nippertje kunnen ontsnappen omdat meubels ronddrijven in de zinkende boot en er geen handgrepen zijn aan het noodluik om het te kunnen openen … De vakantie van 26 duikers in Egypte eind april is veranderd in een nachtmerrie. De Antwerpse Lies Dauginet was een van hen. Ze doet haar verhaal.