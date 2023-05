Bekende Nederlandse advocate Inez Weski verkocht haar kantoor week voor arrestatie: “Puur toeval”

De vennootschap Weski Advocaten was tot afgelopen maand in handen van de zussen Miriam (70) en Inez Weski. Het Financieele Dagblad meldt echter dat de firma op 11 april van eigenaar wisselde. De overnemende partij was Luco bv, een vennootschap van Inez’ zoon Guy Weski (41). Zijn vennootschap Luco werd eveneens op 11 april opgericht, en voert sindsdien de directie over Weski Advocaten. Ruim een week later, op 21 april, werd Inez Weski opgepakt.

LEES OOK. Nederlandse advocate Weski mogelijk doorgeefluik tussen Taghi en Italiaanse maffia

Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar aanhouding de verdediging neer. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.

Weski is in ons land bekend omdat ze in het grote drugsproces tegen de familie Aquino de belangen verdedigde van twee handlangers.