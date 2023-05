Groot-Bijgaarden

Het was even schrikken voor schooldirectrice An Vrijders toen ze dinsdagmiddag plots oog in oog stond met 25 asielzoekers in een zaaltje van het Don Bosco onderwijs in Groot-Bijgaarden. Een groep van zo’n veertig mensen was wellicht in de nacht van maandag op dinsdag het gebouw binnengedrongen. “Ze voelden zich hier duidelijk al thuis.”