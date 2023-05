“Stop met fossiel gas”, eisen ruim 100 actievoerders bij aandeelhoudersvergadering Fluxys

Ruim 100 actievoerders hebben zich dinsdag verzameld voor de deuren van de Fluxys-hoofdzetel in Brussel, terwijl binnen een aandeelhoudersvergadering aan de gang was. “Wij eisen dat Fluxys uit fossiel gas stapt”, klinkt het in een persbericht. Zo moet het energie-infrastructuurbedrijf volgens de actievoerders de afhankelijkheid achter zich laten van zowel Russisch als Amerikaans gas en investeringen in nieuwe fossiele infrastructuur stopzetten.

Betogers van een tiental organisaties veranderden het logo aan de Fluxysgevel eerder op de dag naar “Gas kills, Fluxys guilty”. De slogan verwijst onder meer naar het twintigjarige contract van Fluxys met de Russische organisatie Yamal LNG, die banden heeft met het Kremlin. Die deal, ter waarde van een miljard euro, heeft van België een belangrijke Europese toegangspoort gemaakt voor Russisch vloeibaar gas (lng). In 2022 passeerde 72 procent daarvan in Zeebrugge, zo blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Uit een rapport van Greenpeace blijkt dat in 2022 de Europese import van Amerikaans vloeibaar gas met 140 procent is toegenomen. “Amerikaans gas wordt agressief gepusht als alternatief voor gas uit Rusland, maar we ruilen hiermee één toxische afhankelijkheid in voor een andere”, zegt Mathieu Soete, energie-expert bij Greenpeace. De productie daarvan zou volgens het persbericht een “hallucinante” impact hebben op de gezondheid van veelal gekleurde en arme gemeenschappen die rond de installaties wonen.

De actievoerders vragen in het bijzonder aan Belgische steden en gemeenten om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Via de holding Publigas hebben zij 77 procent van de Fluxys-groep in handen.

Eind april werden veertien actievoerders van Greenpeace gearresteerd na een actie aan de gasterminal van Fluxys in Zeebrugge. Daarmee vroegen ze om een stop op alle nieuwe gasinfrastructuur en een Europees plan om tegen 2035 uit gas te stappen.