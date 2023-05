Inter-coach Simone Inzaghi rekent weer op Romelu Lukaku: “Rom is een extra wapen voor ons”

Met AC Milan tegen Inter staat woensdagavond (21u) een Milanese stadsderby op het programma in de halve finales van de Champions League. Na een seizoensbegin dat volledig in het water viel vanwege een hardnekkige blessure, is Romelu Lukaku de laatste weken in steeds betere doen bij Inter. Dat resulteerde in zijn laatste vijf competitiewedstrijden in drie doelpunten en vier assists, en ook in de Coppa Italia en de kwartfinales van de Champions League vond hij de weg naar de netten.

Coach Simone Inzaghi rekent dus duidelijk weer op Big Rom, maar toch verschijnt de Rode Duivel woensdagavond in San Siro hoogstwaarschijnlijk niet aan de aftrap. Hij ligt immers in balans met Edin Dzeko voor de plaats naast Lautaro Martinez in de spits. Dzeko kreeg afgelopen weekend rust in het met 0-2 gewonnen duel bij AS Roma, waarin Lukaku het tweede doelpunt voor zijn rekening nam, en lijkt zo de voorkeur te krijgen van Inzaghi.

“Eerder dit seizoen kwamen we moeilijk tot scoren en nu vinden onze spitsen allemaal vlotjes de weg naar doel”, bekende Inzaghi dinsdag tijdens het persmoment. “Ik blijf er rustig onder, net als toen we moeilijk scoorden. Ik zag immers dat we wel voldoende kansen afdwongen en dat de doelpunten wel eens zouden vallen. Lukaku? Hij is een erg belangrijke speler voor ons. Daarom hebben we hem ook naar hier gehaald. Gedurende vier maanden was hij onbeschikbaar, maar nu scoort hij weer op regelmatige basis. Het is wel duidelijk dat hij een extra wapen is voor ons.”

Mentaal voordeel voor Inter

Het is pas voor de derde keer ooit dat beide Milanese clubs het op het Europese toneel tegen elkaar mogen opnemen. In 2003 was dat voor het eerst het geval, eveneens in de halve finales van de Champions League. Twee jaar later was het opnieuw prijs, maar dan in de kwartfinales. Telkens trok Milan toen aan het langste eind. In 2003 zouden de finale winnen, na een zege op strafschoppen in de finale tegen Juventus. Twee jaar later gaven ze in de finale in Istanboel, ook deze keer weer de gaststad, een 0-3 voorsprong tegen Liverpool nog uit handen om uiteindelijk in een legendarische strafschoppenreeks onderuit te gaan.

De laatste twee edities van deze Derby della Madonnina werden wel door Inter gewonnen. In totaal stonden beide teams al 235 keer tegenover elkaar. Inter won er daarvan 87, Milan slechts 79. “Dit is niet zomaar een derby, maar de moeder van alle derby’s”, aldus Inzaghi. “We weten wat deze derby betekent voor de club, de spelers en de tifosi, maar het zal morgen/woensdag niet beslist worden. Er zijn 180 minuten te spelen en dat moeten we met ons hart, maar ook met ons hoofd doen. De spelers moeten zich voor elkaar opofferen, zoals ze in de vorige rondes ook al deden.”

Vanwege het Italiaanse onderonsje zit er al zeker voor het eerst sinds 2017 een Italiaans team in de finale. Juventus verloor toen van Real Madrid, twee jaar eerder ging Juve onderuit tegen FC Barcelona. Het is al van 2010 en het Inter van José Mourinho geleden dat een Italiaanse ploeg nog eens de Beker met de grote oren mee naar huis mocht nemen.