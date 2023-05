6-jarige jongen verliest ouders en broertje bij schietpartij in Texas, politie onderzoekt ideologisch motief

Een 6-jarig jongetje heeft zaterdag bij een schietpartij in Texas zijn ouders en zijn broertje verloren. Ook twee zussen lieten het leven bij het drama, terwijl de toestand van hun moeder nog kritiek is. De dader is door de politie doodgeschoten.

Zaterdagmiddag rond 15.30 uur (22.30 uur Belgische tijd) opende de 33-jarige Mauricio Garcia het vuur in een winkelcentrum in Allen, een voorstad van Dallas in de Amerikaanse staat Texas. Daarbij kwamen acht mensen om. De schietpartij kon pas beëindigd worden toen de man werd doodgeschoten door de politie.

De Koreaans-Amerikaanse William Cho (6) was voor zijn verjaardag die dag in het winkelcentrum met zijn ouders en broertje. Tijdens de schietpartij verloor hij zijn moeder Kang Shin Young (35), zijn vader Cho Kyu Song (37) en zijn broertje James Cho (3). William belandde op de intensieve zorg en is de enige in het gezin die de schietpartij overleefde. “Een middag die plezierig, liefdevol en feestelijk had moeten zijn, werd helaas snel onderbroken door nog een schietpartij”, schrijven vrienden en familie die een GoFundMe zijn begonnen om zijn familie te helpen. Inmiddels is er al meer dan 1,1 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) gedoneerd.

Ideologisch motief

Ook zussen Daniela en Sofia Mendoza kwamen om bij de schietpartij. Beiden zaten op de basisschool. Daniela zat in de vierde klas en Sofia in de tweede klas. Hun moeder Ilda ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. In een brief van hun school aan ouders van andere leerlingen noemt directrice Krista Wilson de zussen “zonnestralen”.

Volgens CBS onderzoekt de politie of Garcia een ideologisch motief had om het vuur te openen. Hiervoor bekijkt het de sociale media van de man. Op een video is al wel te zien dat hij tijdens de schietpartij een shirt met de letters RWDS draagt, wat staat voor Right Wing Death Squad. Deze zin is populair bij rechts-extremisten en de zogenaamde ‘White Supremacy’-groepen. Ook heeft de BBC gezien dat hij op een Russisch sociaal medium nazi’s verheerlijkt en berichten over geweld plaatst.