Vrouw die kinderboek schreef over omgaan met de dood wordt nu verdacht van moord op haar man

Kouri Richins (33) verloor vorig jaar haar man waarna ze besloot een kinderboek te schrijven over rouwen en de dood. Maandag werd Richins echter gearresteerd, want ze wordt er namelijk van verdacht zelf haar man om het leven te hebben gebracht.

In het midden van de nacht belde Richins in maart 2022 met de hulpdiensten. Haar man Eric Richins voelde namelijk “heel koud aan”. Hij overleed uiteindelijk in hun huis in Kamas, nabij Park City.

De moeder van drie vertelde vervolgens aan de politie dat ze die avond een cocktail met wodka had gemaakt voor haar man om te vieren dat hij een pand verkocht had. Terwijl hij zat te drinken, ging ze een van de kinderen in bed stoppen. Maar toen ze terugkwam, leek haar man niet meer te reageren en belde ze naar de hulpdiensten. Uit onderzoek blijkt nu dat hij vergiftigd was met een grote hoeveelheid fentanyl, vijf keer hoger dan de dodelijke dosis om precies te zijn.

Michael Jackson-spul

Maandag, meer dan een jaar na de feiten, werd Richins plots gearresteerd nadat een “anonieme kennis” toegaf fentanyl te hebben verkocht aan de vrouw. Fentanyl is een extreem heftige pijnstiller, die in sommige vormen honderd keer krachtiger is dan morfine. Richins zou die persoon een sms hebben gestuurd om pijnstillers te kopen omdat “een investeerder een rugblessure zou hebben gehad”. Twee weken later vroeg ze om iets sterker. “Wat van het Michael Jackson-spul”, zou ze gevraagd hebben, waarbij ze specifiek ook naar fentanyl verwees. Enkele dagen later zou Eric zwaar ziek zijn geworden na een valentijnsdiner. “Hij geloofde dat hij vergiftig was”, aldus een verklaring van een agent. “Hij vertelde tegen een vriend dat hij dacht dat zijn vrouw probeerde om hem te vergiftigen.”

Richins wordt ook beschuldigd van het bezit van ghb, een geurloze stof die vaak de ’verkrachtingsdrug’ wordt genoemd, omdat het mensen slaperig en ontspannen maakt.

“Aan mijn geweldige man”

De aanklacht komt twee maanden nadat Richins op de lokale televisie verscheen om ‘Ben je bij me?’ te promoten, een prentenboek dat ze schreef om kinderen te helpen omgaan met de dood van een geliefde. In het tv-programma ‘Good Things Utah’ op KUTV noemde Richins de dood van haar man onverwacht en beschreef ze hoe het haar en haar drie jongens in beroering bracht. “Voor kinderen is rouwen ervoor zorgen dat hun geest altijd levend is in je huis”, klonk het.

“Het is uitleggen aan je kind dat het niet is omdat hij hier niet fysiek aanwezig is, dat hij niet aanwezig is bij ons”, vertelde ze de presentatoren, die haar prezen voor haar “geweldig moederschap”. Volgens KUTV is het boek van Richins opgedragen aan haar “geweldige man en geweldige vader”. Richins’ advocaat, Skye Lazaro, weigerde commentaar te geven op de aanklacht.