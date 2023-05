Liz Cheney: “Trump is een risico dat Amerika nooit meer kan nemen”

De Republikein Liz Cheney heeft in een televisiespotje gewaarschuwd voor de herverkiezing voormalig president Donald Trump. “Donald Trump heeft bewezen dat hij ongeschikt is voor het ambt. Hij is een risico dat Amerika nooit meer kan nemen”, zegt ze.

In de video worden beelden getoond van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Cheney zelf is niet te zien in de clip, maar heeft wel de tekst ingesproken.

Cheney is een van de grootste Trump-tegenstanders binnen de Republikeinse partij en heeft zich al meermaals duidelijk uitgesproken tegen de voormalige president. Ze maakte zelfs deel uit van de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool. Eerder noemde ze hem in een ander promofilmpje al “de grootste bedreiging voor de VS”.

Bij de voorverkiezingen in haar thuisstaat Wyoming verloor Cheney haar zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ze is de dochter van Dick Cheney, de vicepresident onder George W. Bush. Haar aanhangers binnen de partij hopen dat ze zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Het nieuwe promotiefilmpje van Cheney wordt naar verluidt woensdag vertoond in het kader van een CNN-programma waarin Trump vragen zal beantwoorden van Republikeinse aanhangers. Het is opmerkelijk dat Trump te zien zal zijn op CNN, aangezien hij vaak zijn ongenoegen uit over de zender.

Trump wil zich bij de presidentsverkiezingen van 2024 opnieuw kandidaat stellen voor de Republikeinen. Daarvoor moet hij wel eerst door de interne partijvoorverkiezingen heen. Hij staat tot nu toe aan de leiding in de peilingen.