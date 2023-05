Twee doden bij nieuwe Israëlische aanval in Gazastrook

Bij een nieuwe Israëlische aanval in de Gazastrook zijn dinsdag twee Palestijnen om het leven gekomen, zo meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Daarmee is het dodental van de Israëlische aanvallen in de regio dinsdag verder opgelopen tot vijftien.

Het Palestijnse ministerie zegt dat twee mannen werden gedood bij een luchtaanval op een voertuig in Khan Younis, in het zuiden van de Gazastrook.

Volgens het Israëlische leger was de aanval gericht tegen een “terroristische eenheid” van de militante organisatie Islamitische Jihad, die een raketaanval op Israël voorbereidde. De twee inzittenden van het voertuig waren “met geleide antitankraketten op weg naar de stad Khan Younis”, zo klinkt het.

Het Israëlische leger had in de nacht van maandag op dinsdag al verschillende luchtaanvallen uitgevoerd op het Palestijnse gebied. De actie had als doel om drie hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad uit te schakelen. Volgens Palestijnse bronnen werden in totaal dertien mensen gedood, onder wie vier vrouwen en vier kinderen.