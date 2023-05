Genkspeler Aziz Ouattara mist beide duels met Union door schorsing

Genk-speler Aziz Ouattara verscheen dinsdag voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal, nadat hij zondag in de slotfase van de wedstrijd op Antwerp was uitgesloten voor een lichte duw aan scheidsrechter Erik Lambrechts.

Het Disciplinair Comité volgt de vordering van het Bondsparket en schorst Ouattara voor één wedstrijd. Omdat de speler nog een voorwaardelijke straf had openstaan na een rode kaart met Jong Genk in 1B moet hij de volgende twee wedstrijden (thuis en uit tegen Union) van in de tribune volgen. KRC Genk gaat immers niet in beroep tegen de straf.(mg)