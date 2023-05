Marnix (57) sterft zeven dagen nadat hij zich verslikt op Colruyt-parking: “De braafste mens en grootste helper”

Op zaterdag 29 april kreeg Marnix Vermont (57) op de Colruyt-parking in Izegem een hartstilstand door een tekort aan zuurstof nadat hij zich had verslikt. Hij werd afgevoerd naar het AZ Delta in Rumbeke, waar hij zes dagen in een kunstmatige coma lag. Een week na het tragische gebeuren overleed hij in het ziekenhuis. “Je kon altijd op hem rekenen. Je moest zelfs niets vragen, hij stelde het zelf voor.”

Het was rond 10.15 uur, op zaterdagochtend 29 april, wanneer de hulpdiensten zich naar de Nederweg in Izegem repten. De 57-jarige Marnix Vermont was er onwel geworden op de parking van de Colruyt. Marnix had net boodschappen gedaan, maar verslikte zich voorbij de uitgang toen hij iets naar binnen speelde.

LEES OOK. Man wordt onwel op parking van Colruyt

“Omstanders hebben hem meteen geholpen”, reageert zijn zus Tamara. “Verderop was iemand van het Rode Kruis stickers aan het verkopen, ook zij liep meteen de parking op om mijn broer te helpen. Door een zuurstoftekort heeft Marnix een hartstilstand gehad. In afwachting van de MUG en ambulance hebben ze hem proberen te reanimeren.”

Duitse herder ‘Bas’

De Izegemnaar werd nadien afgevoerd naar het AZ Delta in Rumbeke. “Daar hielden ze hem in een kunstmatige coma. Maar al snel bleek dat de schade erg groot was. Zijn toestand verbeterde niet. De artsen hebben dan beslist om de behandeling stop te zetten.” Vermont overleed zaterdagmorgen 6 mei in het ziekenhuis. (Lees verder onder de foto)

De parking van de Colruyt in Izegem. — © FMR

Marnix stond gekend als een handige harry en werkte als servicetechnicus bij B-Close in Harelbeke, dat magazijn- en heftrucks verdeelt. Hij stond gekend als een enorme hondenliefhebber en werd door velen herkend toen hij met zijn Duitse herder Bas op stap trok. Bij Hondenclub De Natte Neus was hij meer dan twintig jaar bestuurslid. Daarnaast hielp hij ieder jaar mee met de feesten op de Bosmolens.

“Braafste mens”

Het nieuws van zijn overlijden kwam hard binnen bij familie en vrienden. “Mijn broer was de braafste mens die ik kende”, vertelt Tamara met een brok in de keel. “Hij probeerde steeds voor iedereen goed te doen. Hij was ook enorm gepassioneerd door alles wat met techniek te maken had. Die passie en ervaring gebruikte hij om jonge collega’s op te leiden.”

“Graag bedanken we nog de omstaanders voor de eerste hulp die ze Marnix gaven op de parking van de Colruyt”, besluit Tamara. (Lees verder onder de foto)

Voor Marnix het baasje van Bas werd, ging hij dagelijks op stap met Rex. — © Els Verhelst

“Hij wist inderdaad alle problemen op te lossen”, zegt Marc Herreman, secretaris van De Natte Neus. “Als instructeur en lid van het dagelijks bestuur kon je steeds op hem rekenen. Maar ook daarbuiten, Marnix was de eerste om iemand te helpen. Je kon altijd op hem rekenen. Je moest het hem zelfs niet vragen, hij stelde het zelf voor.”

“One of a kind”

Ook Feestcomiteit Bosmolens omschrijft hem als een uiterst sympathieke man die voor iedereen klaarstond. “Hij was een vaste waarde voor ons comité en verzorgde al jaren de bewaking tijdens de Bosmolens Ommegang”, melden ze via sociale media. “Marnix was niet zomaar een vrijwilliger. Hij was ‘one of a kind’. Zijn toewijding was bijzonder groot. Mensen die Marnix al jaren kennen, zullen dit bevestigen en nooit vergeten.”

Het afscheidsmoment vindt op donderdag 11 mei om 10 uur plaats in de aula van uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat 24, in Izegem.