Verenigde Staten in de ban van ‘Pasta-gate’: wie dumpte er meer dan 100 kilo spaghetti in het bos?

Wie dumpte er meer dan 100 kilogram pasta in een bos in New Jersey? Die vraag hield Amerikanen afgelopen week in de ban.

De Amerikaanse staat New Jersey is al enkele dagen in de ban van ‘Pasta-gate’. Tijdens een wandeling merkte een inwoner van de stad Old Bridge onlangs op dat er in het Garden State bos een enorme berg pasta langs de rivier lag. Nina Jochnowitz, die er in 2021 opkwam voor de gemeenteraad, ging op verkenning en vond er spaghetti, macaroni en pasta in de vorm van letters op grote hopen. Op de plek wordt er volgens de vrouw wel geregeld afval en oud meubilair gedumpt, maar pasta hadden ze er nog nooit gezien. “Er lag letterlijk zo’n 7 meter aan pasta die gedumpt was”, zei ze aan The New York Times. De vrouw schatte dat het om zo’n 150 tot 225 kilo pasta zou gaan en die was volgens haar gekookt.

Ze deelde er foto’s van op sociale media en al snel deed het verhaal de ronde. Wie had de vele kilo’s spaghetti in het bos gedumpt? Was het een lokale cateraar die op het laatste moment een annulatie had binnengekregen? Of had de lokale voetbalclub zich misschien misrekent bij hun eetfestijn? De vragen stroomden binnen en ook grapjes over het bizarre verhaal bleven niet uit.

Uiteindelijk gingen ook de lokale autoriteiten ter plaatse. Zij concludeerden dat het ging om de hoeveelheid van zo’n 15 kruiwagens aan “illegale gedumpte pasta”. Ongekookte pasta, verduidelijkten zij. De pasta was er blijkbaar ongekookt gedumpt, maar was door de regen zacht geworden. De lokale politie ruimde het feestmaal op en na een tweetal uur was er geen spaghettisliertje meer te bekennen.

Jochnowitz meldt aan Amerikaanse media dat ze ondertussen weet wat er gebeurd is, maar veel details wil ze niet kwijt. Zij zegt dat het gaat om “een buurtbewoner die een grote hoeveelheid pasta aan het opruimen was.” Ze weigert hem te identificeren, uit respect voor de familie.

Enkele buurtbewoners denken dan weer dat de bergen pasta uit een nabijgelegen huis komen. Dat huis staat te koop en een man zou het huis leeggemaakt hebben na de dood van zijn moeder. Tijdens die verhuis zou hij op een reusachtige voorraad pasta gestoten zijn die hij uiteindelijk in het bos dumpte.

De lokale politie zal de zaak wel nog verder onderzoeken. Burgemeester Owen Henry vertelt aan CNN dat als de persoon had gebeld over wat te doen met de pasta, de gemeente andere opties had kunnen voorstellen, zoals het naar een voedselbank brengen.“Het was een inschattingsfout, want dit materiaal had op de juiste manier kunnen worden opgeruimd”, zei hij.

