Minstens 20 kerkgangers gegijzeld in noorden van Nigeria

Gewapende mannen hebben een kerk in het noorden van Nigeria aangevallen en houden minstens twintig gelovigen al twee dagen gegijzeld. Dat is dinsdag meegedeeld door een lokale christelijke organisatie.

De aanvallers waren zondag tijdens de misviering binnengevallen in een kerk in Bege, een afgelegen dorp in de deelstaat Kaduna. “De schutters kwamen stevig bewapend naar de kerk en hebben iedereen gegijzeld die ze daar tegenkwamen”, zegt dominee Joseph Hayab, de voorzitter van de Christian Association of Nigeria in Kaduna.

Volgens Hayab wisten 22 mensen te ontkomen. Maar zeker twintig mensen, onder wie vrouwen en kinderen, worden nog altijd vastgehouden.

In het noorden van Nigeria worden regelmatig ontvoeringen uitgevoerd door gewapende bendes. De daders hebben vaak banden met de jihadistische terreurgroep Boko Haram.