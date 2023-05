Donald Trump schuldig bevonden aan seksueel misbruik: “Dit vonnis is een schande!”

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is schuldig bevonden aan seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll. Dat heeft een jury in New York dinsdag beslist. Trump moet Carroll een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen.

Carroll (79) beschuldigde Trump (76) ervan haar in de jaren 90 verkracht te hebben in het pashokje van een kledingwinkel in Manhattan, en haar in oktober 2022 belasterd te hebben door haar op sociale media te beschuldigen van leugens.

Trump ontkende de feiten, noemde de beschuldigingen de afgelopen jaren afwisselend “volledig vals”, “een complete oplichting”, en “een hoax, een leugen”, en zei hij dat hij Carroll niet verkracht kon hebben, omdat ze “zijn type niet was”. Hij beschuldigde Carroll ervan de feiten te hebben verzonnen om de verkoop van haar boek te promoten, en om hem politiek te beschadigen.

Een jury oordeelde dinsdag na drie uur overleg unaniem dat Trump schuldig is aan seksueel misbruik en smaad, maar niet aan verkrachting. Trump moet de schrijfster een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (zo’n 4,5 miljoen euro) betalen: 2 miljoen dollar voor het seksueel misbruik en nog eens 3 miljoen dollar voor smaad.

Trump reageerde meteen na het vonnis op zijn eigen sociale medium. “IK HEB ABSOLUUT GEEN IDEE WIE DEZE VROUW IS”, klonk het in zijn gekende stijl op Truth Social. “DIT VONNIS IS EEN SCHANDE - EEN VOORTZETTING VAN DE GROOTSTE HEKSENJACHT ALLER TIJDEN!”

Zijn campagneteam liet in een mededeling al verstaan dat Trump in beroep zal gaan tegen de beslissing.

© Truth Social

Er volgt geen gevangenisstraf voor de oud-president, want het gaat om een burgerlijke rechtszaak – strafrechtelijk zijn de feiten verjaard. De veroordeling heeft bijgevolg ook geen gevolgen voor de verkiesbaarheid van Trump: hij mag zich nog steeds verkiesbaar stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Gezien het gepolariseerde klimaat in de Verenigde Staten lijkt de kans ook klein dat de veroordeling grote gevolgen heeft voor zijn populariteit bij zijn eigen achterban, die de rechtszaak beschouwen als een aanval door zijn politieke tegenstanders.

Er lopen meerdere rechtszaken tegen Trump, waaronder een strafzaak rond zijn betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Er loopt ook een onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington.

1995 of 1996?

Volgens Carroll zou Trump haar eind 1995 of begin 1996 benaderd hebben toen ze aan het winkelen was in de winkel Bergdorf Goodman, in Manhattan. Hij zou haar herkend hebben, en haar om hulp gevraagd hebben om een cadeautje uit te zoeken voor een andere vrouw. Carroll vond dat toen naar eigen zeggen “charmant”, en liep mee naar de lingerie-afdeling. “Hij had van de toonbank een doorschijnend pakje genomen, en zei dat ik het moest gaan passen”, zei Carroll. “En daar kwam ik in de problemen, want we gingen de kleedkamer in, hij deed de deur dicht, en dat was het.” Trump zou haar vervolgens tegen de muur geduwd hebben, en haar geforceerd gekust hebben. “Toen drukte hij haar nogmaals tegen de muur, trok haar panty naar beneden, en verkrachtte haar met geweld gedurende meerdere minuten totdat ze erin slaagde hem van zich af te duwen en de winkel uit te vluchten”, klonk het in de aanklacht.

De vrouw deed naar eigen zeggen destijds geen aangifte van de feiten omdat twee vriendinnen haar waarschuwden voor Trump: hij was “een machtige man”, die haar “monddood zou maken”. Carroll zei ook dat ze “in shock was, en zichzelf niet wilde zien als een verkrachtingsslachtoffer”. In 2019, na de verkiezing van Trump tot president en in de nasleep van de #MeToo-beweging, besliste Carroll om Trump alsnog te beschuldigen met behulp van een wet in de staat New York die slachtoffers van seksueel misbruik (tijdelijk) in staat stelt om hun aanvallers na jaren alsnog aan te klagen.

© REUTERS

© REUTERS

© EPA-EFE

© AP