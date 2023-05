Op zijn zestiende speelde hij met Malinwa in eerste klasse, vandaag stopt Bram Criel met alle reeksen tot en met vierde provinciale op zijn cv: “Ik speelde Bertrand Crasson nog door de benen”

Sint-Katelijne-Waver

Het zit erop voor Bram Criel (36). Twintig jaar lang maakte hij furore in – letterlijk – alle reeksen van het Antwerpse voetbal: van KV Mechelen in eerste klasse tot Peulis in 4de provinciale, langs Verbroedering Geel, Dessel Sport, City Pirates, SK Heist en Racing Genk. Zijn laatste club, Wavria, verloor afgelopen weekend in de eindronde van Weelde, en dat was meteen het laatste wapenfeit voor Criel. Even tijd voor een gesprek over Bertrand Crasson, zomerstages met KSK Heist en een carrière in elke reeks van Antwerpen.