Vlaamse journalist Arnaud De Decker in tranen na overlijden Franse collega: “Gisteren nog berichten gestuurd”

“Gisteren hebben we nog berichten met elkaar gestuurd.” Armand Soldin werd het afgelopen jaar in Oekraïne méér dan zomaar een collega van Arnaud De Decker. “Hij wilde verhalen blijven vertellen.” Gisteren stierf Soldin tijdens een raketaanval in Chasiv Yar, vlak bij Bachmoet.

Om 16.30 uur dinsdagnamiddag viel een raket op Chasiv Yar, een stadje van 12.000 inwoners op niet veel meer dan 10 kilometer van Bachmoet. De 32-jarige Fransman Armand Soldin was er samen met drie collega’s en een groep Oekraïense soldaten. Zij bleven ongedeerd, hij overleefde het niet. Soldin werkte voor het persagentschap AFP. “Het agentschap is in zijn geheel ingestort”, reageert CEO Fabrice Fries. “Zijn overlijden is een verschrikkelijke waarschuwing voor de risico’s en gevaren die journalisten dagelijks lopen bij het verslaan van het conflict in Oekraïne. Zijn collega’s noemen hem een “moedige, creatieve en volhardende” journalist.

Arnaud De Decker leerde de overleden Franse journalist het afgelopen jaar beter kennen. — © Arnaud De Decker

De Vlaming Arnaud De Decker, die geregeld reportages maakt voor het Nieuwsblad, leerde Soldin het afgelopen jaar beter kennen. “We hebben elkaar minstens tien keer ontmoet”, zegt hij. Het nieuws over zijn dood kwam dinsdag heel hard binnen bij Arnaud. “Gisteren hadden we nog contact met elkaar. Dat gebeurde bijna elke dag. We waren ook niet zo ver van elkaar verwijderd. Ik ben nu in een stad op 10 kilometer van waar Armand is gestorven.”

De Decker voelt zich wat in shock. “Het komt nu wel heel dichtbij”, zegt hij. “Wat we doen, is precies hetzelfde: praten met soldaten en verhalen zoeken voor jullie. Waar Armand nu was, is hij het afgelopen jaar misschien tien keer geweest.” De regio ligt zwaar onder vuur. “We horen hier constant explosies. Het gebouw waar ik nu ben, is ook al getroffen door raketten. Dat het nu voor zo’n dichte collega slecht is afgelopen is een ongelofelijke wake-upcall.” Maar het doet De Decker niet twijfelen om terug te keren naar ons land. “Dat zou Armand ook niet gedaan hebben als iemand anders was overleden. Als wij het niet meer doen, wie zal het dan wel doen? We moeten die verhalen blijven vertellen.” Arnaud is in tranen als hij het vertelt. “Je moet bij zo’n aanslag chance hebben. Armand had geen chance.”

Hij is vol lof over zijn Franse collega. “Hij was misschien wel de beste van iedereen die hier nog aan het werk is. Hij was superintelligent en ontzettend professioneel. En heel erg empathisch. Het ging nooit over hemzelf, maar altijd over de verhalen van de mensen.” Vorige week nog ging een filmpje op Twitter viraal nadat hij een egel wou redden, helemaal verzwakt na een explosie. Soldin haalde het diertje uit het puin en gaf het te drinken. Arnaud De Decker: “Dat was hem helemaal. Armand gaf om het leven. En in de moeilijke situatie waar in we zitten ook dat van een egel.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al minstens elf journalisten, fixers, of chauffeurs van journalisten zijn omgekomen in Oekraïne sinds het begin van de oorlog, blijkt uit tellingen van de organisaties Reporters Without Borders en het Committee to Protect Journalists.