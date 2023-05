Frankfurt neemt na dit seizoen afscheid van succescoach Oliver Glasner: “Niet het moment om afscheid te nemen”

“Wij zijn van mening dat na alle speculaties en ook door de onrust die de afgelopen weken en maanden rond het trainerspersoneel is ontstaan, duidelijkheid in de toekomstkwestie nu essentieel is om de focus van de coach en het team volledig te kunnen richten op de doelstellingen van het seizoen en de bekerfinale”, aldus sportief directeur Markus Krösche in een verklaring. “Daarom willen we samen werken aan een zo goed mogelijk afscheid en al onze energie richten op de laatste wedstrijden.”

Glasner zelf reageerde: “Ik accepteer de beslissing van de clubleiding, die mij aannemelijk is uitgelegd. Maar dit is niet het moment om afscheid te nemen of terug te kijken. We hebben nog een belangrijke missie voor de boeg.”

Frankfurt, waar Antwerp-verdediger Wilian Pancho volgend seizoen aan de slag gaat, heeft enkel via de bekerfinale nog uitzicht op Europees voetbal. Daarin wacht RB Leipzig. Door zijn achtste plaats staat de Duitse club met nog drie speeldagen te gaan vijf punten achter op nummer zes Leverkusen, dat momenteel het laatste Conference League-ticket in handen heeft.

De 48-jarige Oostenrijker kwam in de zomer van 2021 over van Wolfsburg en leidde Frankfurt vorig seizoen naar de Europa League-titel, de eerste Europese titel voor Frankfurt in 42 jaar. Daardoor mochten de Duitsers voor het eerst in hun geschiedenis aantreden in de Champions League dit seizoen. Daarin overleefde het wel de groepsfase maar in de achtste finales moest het de duimen leggen voor de Italiaanse kampioen Napoli.