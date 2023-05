Legendarische Mexicaanse doelman Antonio Carbajal op 93-jarige leeftijd overleden

De legendarische Mexicaanse doelman Antonio ‘Tota’ Carbajal is dinsdag op 93-jarige leeftijd overleden in de Mexicaanse stad Leon. Dat meldde Antonio Moreno, directeur van de International Soccer Hall of Fame. Carbajal was de eerste voetballer in de geschiedenis, en tot 1998 de enige, die op vijf wereldkampioenschappen speelde.