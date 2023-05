Ex-Fox-presentator Tucker Carlson kondigt doorstart op Twitter aan

In een videoboodschap waarin hij het belang van de vrijheid van meningsuiting benadrukt, zegt Tucker Carlson (53) dat de nieuwsmedia liegen of nieuws verdraaien, dat ze feiten verzwijgen om mensen te manipuleren.

“Hoe is het om in zo’n systeem te werken? Na meer dan 30 jaar in het midden ervan, zouden we je verhalen kunnen vertellen”, aldus Carlson. “Het beste waarop je in de nieuwsindustrie kan hopen op dit punt, is de vrijheid om de volste waarheid te vertellen die je kan. Maar er zijn altijd limieten. En je weet dat als je vaak genoeg tegen die limieten botst, je daarvoor ontslagen zal worden. Dat is geen gok, dat is gegarandeerd.”

Vrijheid van meningsuiting is het allerbelangrijkste, volgens Carlson, maar het enige platform waar dat er nog is, is Twitter. Daar wordt momenteel vooral gediscussieerd over nieuws dat van de mainstream media komt, dus die hebben nog altijd de touwtjes in handen, zegt Carlson, die dat beu is. “Binnenkort brengen we een nieuwe versie van de show die we de laatste 6,5 jaar maakten, naar Twitter”, naast enkele andere dingen. Carlson zegt binnenkort met meer informatie te komen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Fox maakte vorige maand na zes jaar een einde aan de samenwerking met Carlson. Dat gebeurde nadat het nieuwsbedrijf een rechtszaak van het bedrijf Dominion Votings Systems voor meer dan 700 miljoen euro had afgekocht, na beweringen in onder meer Carlsons programma dat stemmentelmachines van Dominion misbruikt waren om Donald Trump de presidentsverkiezing van 2020 te doen verliezen.