Stakingen bij Albert Heijn voorbij na geslaagde onderhandeling: werknemers in de distributiecentra krijgen 10 procent opslag

De werknemers in de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland krijgen 10 procent opslag. Net als bij onder meer Delhaize werd daar de voorbije weken veelvuldig gestaakt, en niet zonder resultaat.

De Nederlandse vakbonden en Albert Heijn raakten het dinsdag eens over een nieuwe cao voor de distributiecentra. Alle medewerkers, dus ook de uitzendkrachten, krijgen daardoor 10 procent loonsverhoging. De toeslagen voor ‘s nachts en in het weekend blijven onveranderd en uitzendkrachten krijgen meer zekerheid in hun roosters, aldus vakbond CNV.

Vorige week leidden dagenlange stakingen in de distributiecentra nog tot vele lege schappen door het hele land vanwege een impasse in de onderhandelingen. De staking liet zich ook voelen in de Belgische AH-winkels.

Schappen vullen

Albert Heijn liet maandag nog weten dat het de komende dagen nog nodig heeft om de schappen in de winkels weer te vullen. Vorige week donderdag kon het daar weer mee beginnen, nadat bonden hun acties tijdelijk hadden opgeschort in verband met de nieuwe gesprekken. De stakingen begonnen eind vorige maand.

“Wij vinden goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen belangrijk. Het onderhandelingsresultaat betekent een verdere verbetering van onze goede cao”, stelt Albert Heijn in een verklaring. “We zijn blij dat we ons, samen met alle collega’s, weer volledig kunnen richten op onze klanten”, vervolgt het concern.

Jaar

De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar. Afgesproken is dat de 100 procent toeslag voor werken op zondag en de seniorendagen van kracht blijven. Dat geldt ook voor nieuwe collega’s. Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over extra vaste banen en contractuitbreiding voor parttimers.

Bij Albert Heijn werken in de distributiecentra tussen de 5.000 en 6.000 mensen, waarvan 45 procent als uitzendkracht.Zo’n 1500 medewerkers in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg en Zaandam gingen de afgelopen tijd in staking.