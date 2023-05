Nieuwe software blijft problemen geven met energiecontracten: minstens 100.000 mensen getroffen in Vlaanderen

Ontbrekende of foute eindafrekeningen, laattijdige of stopgezette voorschotfacturen, leverancierswissels die in het honderd lopen: een nieuw softwaresysteem blijft problemen veroorzaken. De federale ombudsman Energie schat dat het in Vlaanderen om minstens 100.000 getroffen mensen gaat.

Nieuwe softwaresystemen die eind 2021 werden uitgerold liggen aan de basis van de ellende, bericht VRT nieuws woensdag.

Federaal ombudsman Eric Houtman spreekt van meer dan 100.000 vastgelopen contracten in Vlaanderen alleen al. Daar zitten dan wel ruim 20.000 problematische dossiers van netbeheerder Fluvius bij. Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt spreekt over 15.000 geblokkeerde contracten bij Fluvius zelf en 5.000 bij Atrias, het nieuwe dataplatform dat in november 2021 over heel België werd uitgerold om de gebruiksgegevens van elke elektriciteits- en gasconsumenten in ons land beter te beheren. Atrias waarschuwde al in november 2021 voor vertragingen in facturatie en moeilijke leverancierswissels: die problemen zijn er nog altijd.

Federaal ombudsman Eric Houtman is er niet gerust op: hij vreest dat de problemen zeker nog tot eind dit jaar zullen aanhouden. Bij Fluvius klinken ze optimistischer. Sinds een paar maanden is er een taskforce met de netbeheerders, Atrias en de energieleveranciers opgericht. Die moeten in gezamenlijk overleg de geblokkeerde dossiers individueel aanpakken.

