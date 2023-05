Schattig! Planckendael verwelkomt babygoudkopleeuwaapje: “Best bijzonder”

In ZOO Planckendael is maandag 1 mei een goudkopleeuwaapje geboren, en dat is “best bijzonder”, zegt dierenverzorger Daan. “Goudkopleeuwaapjes worden meestal als tweeling geboren. Nu is moeder Matty bevallen van één jong.” Moeder en haar jong maken het goed.

Of het een mannetje of een vrouwtje is, is nog niet geweten. Voorlopig zit het diertje nog aan de vacht van de moeder gekluisterd. “Dat duurt nog wel even”, aldus Daan. “Voorlopig blijft het jong liefst zo dicht mogelijk bij de mama.”

Wat de zoo al wel weet, is dat zijn of haar naam zal beginnen met een Y. “Dat is zo voor elk jong dat geboren wordt in 2023 in onze dierentuin.”

Het nieuwe goudkopleeuwaapje komt terecht in een goed nest. “Moeder Matty is ondertussen een ervaren moeder, want dit is haar tweede nest. Broer Xanto en zus Xanti die vorig jaar geboren werden, gaan zich ook ontfermen over het nieuwste familielid. En vader Pablo is een helikopterouder, die houdt zijn kroost nauwlettend in het oog”, besluit Daan. (Lees verder onder de foto)

© ZOO Planckendael

De geboorte van het aapje is ook goed nieuws voor de diersoort zelf. Goudkopleeuwapen zijn een sterk bedreigde soort omdat ze hun habitat verliezen door houtkap, veeteelt en landbouw in het Atlantisch kustregenwoud van Bahia in Brazilië. Dat is de enige plaats ter wereld waar de soort natuurlijk voorkomt.

ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael zijn al 30 jaar stamboekhouder van de soort. Zij bepalen welke dieren met elkaar mogen kweken en naar welke dierentuinen ze verhuizen om het voortbestaan van de soort te beschermen.