TUI-reis gemiddeld ruim kwart duurder dan voor corona

Voor de komende zomer kreeg TUI tot nu toe 8,3 miljoen boekingen binnen. Daarmee is iets meer dan de helft van de capaciteit de deur uit. “De boekingen liggen op 96 procent van het niveau van voor de coronapandemie”, zegt het Duitse concern. De gemiddelde prijs ligt 5 procent hoger dan vorig jaar en 26 procent hoger dan in 2019. De gemiddelde prijs van een reis tijdens het huidige winterseizoen ligt zelfs 29 procent hoger dan in de winter van 2018-19.

In de eerste drie maanden van 2023 - het tweede kwartaal van het boekjaar van TUI - boekte het reisconcern een omzet van 3,2 miljard euro. Dat was de helft meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen de coronapandemie nog een grote impact had. Het operationeel verlies voor uitzonderlijke elementen (onderliggende ebit) verkleinde met een kwart tot 242 miljoen euro. Het nettoverlies bleef nagenoeg stabiel: -326 miljoen euro.

TUI bevestigde woensdag de vooruitzichten voor het volledige boekjaar. Het verwacht een “beduidende toename” van de onderliggende operationele winst.