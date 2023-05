Treinverkeer verstoord na vondst van lichaam tussen Herentals en Lier

Kessel/Nijlen

Tussen Herentals en Lier is er woensdagochtend tijdelijk geen treinverkeer mogelijk, nadat een lichaam werd aangetroffen op of naast de sporen ter hoogte van Kessel (Nijlen). Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid, aldus nog Infrabel, en er is ook een vervangende busdienst.