Code geel: KMI waarschuwt voor intense en onweerachtige regen

“Een nieuwe neerslagzone bereikt vandaag ons land vanaf Frankrijk en verlaat pas donderdagochtend onze streken”, aldus het KMI. “We verwachten vrij veel buiige regen die soms intens en onweerachtig is, vooral dan over het centrale deel van het land. In de provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Henegouwen en Antwerpen verwachten we 25 tot lokaal 40 liter per vierkante meter in 24 uur tijd. In de provincies Limburg, het westen van Luik en het westen van Namen kunnen dergelijke neerslagtotalen ook gehaald worden, maar dit moet komende uren nog bevestigd worden.”

Donderdag is het eerst overwegend droog, maar vaak zwaarbewolkt. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien, mogelijk met enkele donderslagen. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Ardennen en 17 of hier en daar 18 graden elders. Er waait een meestal zwakke en aan zee een matige westen- tot noordwestenwind.

Vrijdag gaat het regenen of valt er buiige neerslag vanaf het oosten en het noordoosten. In de loop van de dag kunnen sommige buien onweerachtig worden. De maxima liggen tussen 13 graden op de Ardense hoogten en 18 à 19 graden in de Kempen. De wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit noordelijke richtingen.

Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. Eerst is het overal overwegend droog. In de namiddag vallen er lokale buien, maar mogelijk blijft het over het westen en het noordwesten meestal droog. Het wordt warmer bij maxima van 16 graden aan zee en in de Hoge Venen tot lokaal 21 graden elders. Er waait een matige wind uit noordelijke richtingen.

Zondag is het eerst droog met vrij brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking vooral over het zuidoostelijke deel van het land toe met buien, eventueel met onweerachtig karakter. In de overige streken blijft het grotendeels droog. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden bij een matige wind uit noord tot noordoost.