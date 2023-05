Hond krijgt heldenstatus nadat hij leven redt van man die hartaanval krijgt

In een paardrijclub in het Japanse Wakaba-ku, Chiba City, stortte op 25 februari een man in elkaar. Koume, die normaal erg rustig is, vond de man en begon onophoudelijk te blaffen. Daardoor werden omstaanders gealarmeerd en kon de man uiteindelijk gered worden. Een ambulance kwam ter plaatse en de man werd gereanimeerd.

Voor heldendaad heeft de jonge hond nu ook een officiële erkenning gekregen. Van de lokale brandweer kreeg hij een dankbetuiging en er werd ook een ceremonie georganiseerd.

“Koume is meestal rustig en blaft alleen in zeldzame omstandigheden”, zei Yuna Maruo, een 23-jarige rij-instructeur die op de bewuste dag aanwezig was. “Maar als zich een noodgeval voordoet, blaft Koume wel.”

Het was trouwens niet de eerste keer dat Koume de reddende engel was. Volgens Maruo had de hond eerder al de aandacht getrokken toen een paard probeerde te ontsnappen over de omheining.